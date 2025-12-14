Este domingo el cielo estará despejado y conn viento en Plaza Huincul y Cutral Co

Brindado por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó el pronóstico meteorológico para este domingo en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co, donde se espera una jornada con buen tiempo pero con viento intenso hacia la tarde y la noche.

Durante la mañana, el cielo se presentará despejado, mientras que hacia la noche se prevé un aumento de la nubosidad, con un panorama mayormente nublado.

En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará los 23 grados centígrados durante la tarde, en tanto que la mínima descenderá hasta los 6 grados en horas de la noche.

El viento será el principal protagonista de la jornada. Para la tarde se anticipan velocidades de hasta 43 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 53 km/h. Hacia la noche, la intensidad aumentará, con registros de 58 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h.

Desde el organismo recomiendan tomar precauciones, especialmente durante la noche, ante la persistencia del viento fuerte en la región.