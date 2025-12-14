El lavadero Espumita de Plaza Huincul celebró 40 años

El taller laboral Lavadero Espumita celebró el pasado viernes sus 40 años de trayectoria, consolidándose como un espacio de inclusión laboral, contención social y servicio a la comunidad.
El encuentro se realizó en las instalaciones del taller, ubicado en barrio Central, y contó con la visita del intendente Claudio Larraza, quien saludó al personal y anunció la renovación del equipamiento para el año 2026. Según se informó, la incorporación de nueva maquinaria permitirá optimizar los tiempos de trabajo y mejorar la capacidad operativa del Lavadero.
Del acto participaron también la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Soledad De La Cruz; la subsecretaria de Desarrollo Social, Anahí Bobadilla; y Adriana Claro, primera directora del taller laboral, quien fue reconocida por su rol en los inicios del proyecto.
A lo largo de cuatro décadas, el Lavadero Espumita ha brindado oportunidades laborales a personas en situación de vulnerabilidad, sosteniendo una política de inclusión y acompañamiento que lo convirtió en una referencia dentro de la red de talleres municipales.