Derrota de Alianza por el Regional Amateur frente a Regina

Por la ida de los octavos de final

El conjunto de Cutral Co fue mejor que su rival pero no tuvo la contundencia de otros partidos y cayó como local por el partido de ida de los octavos de final del Torneo Regional Amateur.

Los dirigidos por Lencina merecieron más que su rival pero no fue contundente, comenzó perdiendo por 1 a 0 por el gol de Mateo Landro. Acevedo tuvo dos chances para igualar el partido pero no pudo convertir.

En el segundo tiempo, Alianza comenzó mucho mejor que el segundo tiempo y logró el empate con el gol de Alan Riquelme de cabeza. El Gallo continuó atacando pero Regina pudo ir saliendo del fondo con tiros libres a favor que cobraba el árbitro del encuentro.

Regina casi sin llegar al arco de Romero, logró ponerse nuevamente en ventaja con el golazo de Tobias Rivas que puso el 2 a 1 final. Alan Riquelme se fue expulsado por doble amarilla y Alianza con un jugador menos tuvo algunas chances de igualar el partido.

El próximo partido de Alianza es el miércoles por Lifune frente a Deportivo Rincón como visitante. La vuelta frente a Regina se juega el próximo domingo.