Denuncian estafa a un equipo de hockey del Alto Valle por un viaje a Brasil

Integrantes del equipo de hockey social Unión del Valle, que reúne jugadoras de distintas localidades del Alto Valle de Neuquén y Río Negro, denunciaron haber sido víctimas de una estafa vinculada a la organización de un viaje deportivo internacional a Brasil que nunca se concretó.

El caso fue expuesto públicamente en una entrevista realizada en Canal 7 de Neuquén, donde una de las damnificadas, Brenda, madre de una jugadora, brindó detalles sobre lo ocurrido y la situación que atraviesan desde el año 2024.

Según relató, el equipo había sido invitado a participar de un torneo internacional de hockey que se iba a desarrollar en Río de Janeiro, con fecha prevista inicialmente entre el 22 y el 29 de marzo de 2024. La propuesta fue realizada por Gloria Manrique, quien se presentó como coordinadora del viaje y centralizó la organización y los pagos.

El plantel estaba integrado por entre 20 y 23 jugadoras, provenientes de Neuquén capital, Cutral Co, Plaza Huincul, Centenario, Chañar, Fernández Oro y otras localidades de la región. En varios casos se trataba de jugadoras menores de edad, por lo que también se habían sumado madres como acompañantes.

Cada participante abonó una suma estimada de entre 250 mil y 300 mil pesos, monto que, según se indicó, cubría la totalidad del viaje. A lo largo del año 2024, la fecha del torneo fue postergada en reiteradas oportunidades. En un primer momento se informó que el evento se trasladaría a marzo de 2025 y luego a noviembre, siempre atribuyendo las demoras a supuestos inconvenientes de la organización en Brasil.

De acuerdo al testimonio, la coordinadora aseguró en varias oportunidades que los pasajes aéreos ya estaban emitidos y que el viaje se realizaría, aunque finalmente no ocurrió. Con el paso del tiempo, la persona responsable dejó de responder los mensajes y no brindó más información, sin que hasta el momento se haya concretado la devolución del dinero.

Las damnificadas decidieron hacer pública la situación al advertir que la misma persona habría coordinado viajes y actividades con otros equipos de Cutral Co y Plaza Huincul, lo que generó preocupación ante la posible existencia de más personas afectadas.

Desde el equipo señalaron que el objetivo de la denuncia pública es evitar que se repitan este tipo de situaciones y alertar a otras instituciones deportivas y familias que participan en el deporte amateur. Asimismo, indicaron que se encuentran evaluando los pasos legales a seguir.