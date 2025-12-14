Daniel Llanos y Centani Federico se quedaron con el Rally Coronación en Cutral Co

luego de un fin de semana a puro rally en Cutral Co

El binomio de Bariloche dominó en la jornada de hoy con su Polo y se quedaron con la última fecha del campeonato del Rally Neuquino en Cutral Co.

Además de la general, se conoció como terminó cada categoría que participó el fin de semana en la comarca petrolera.

La categoría A1 se la llevó el binomio de Regliner Erick y Jaime Matías. En segundo lugar se ubicaron Lillo Facundo y Lillo Lautaro. Completaron el podio Rebolledo Cristian y Hernandez Lucas.

En la clase A5, Gonzalez Nicolás y Jara Debora se llevan el primer lugar, Constanzo Ricardo y Posso Cristian el segundo lugar y completan el podio Kallobius Gonzalo y Kallobius Vanina.

La clase A6 se la llevó LLanos Daniel y Centani Federico además de la general. En segundo lugar se ubicó Villanueva Mario junto a Sanhueza Luis. Completó el podio el binomio de Abril Daniel y Abril Nicolas.

En la clase A7 la victoria fue para Jeremias Tieri y Carlos Almeira. En segundo lugar se ubicó el binomio de Franco Daniel y Romero Matías. Completaron el podio Sosa Daniel y Sosa Cristian.

En la N1 fue victoria para Claudio Criban y Lastra Gustavo, en segundo lugar terminó el binomio de Matto lucas y Castillo Dante. Completaron el podio Zurita Luciano y Huanque Pablo.

La clase N2 fue para Claudio Bustos y Debora Vazquez, en segundo lugar terminó el binomio de Del Barba Matias y Hormachea Jose y completaron los primeros lugares Pranzoni Pablo y Villaverde Juan.

Los ganadores de la N2L fueron Parada Juan Cruz y Parada Nehuen. En segundo lugar se posicionaron Turletti Daniel y Fernandez Salome. El tercer lugar lo ocupó el binomio de Kallobius facundo y Zuñiga Juan Pablo.

Por último en la clase RC5 los ganadores fueron Skruta Pedro y Agesta Ulises. En segundo lugar se ubicó Kovacevich Omar y Caceres Jorge. Completaron el Podio Avila Matías y Rebolledo Ezequiel.