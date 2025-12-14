Cutral Co: camionero está grave en Cipolletti tras presunta mordedura de yarará

Piden dadores de sangre.

Un camionero que se encontraba trabajando en Cutral Co fue trasladado de urgencia a la ciudad de Cipolletti luego de descompensarse por una presunta mordedura de una serpiente yarará. El hombre permanece internado en estado crítico, intubado y con asistencia respiratoria mecánica.

El paciente fue identificado como Miguel Esteban Contreras, de 44 años, oriundo de General Daniel Cerri. De acuerdo al relato de su hija, el veneno estaría provocando un grave compromiso en sus órganos vitales y la destrucción de glóbulos rojos, por lo que el equipo médico solicitó con carácter urgente dadores de sangre grupo 0 negativo o A negativo.

Quienes puedan colaborar deben acercarse al Servicio de Hemoterapia del Policlínico Modelo, ubicado en Libertad 83, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 11, indicando el nombre del paciente al momento de la donación.