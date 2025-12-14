Bianca necesita un trasplante de corazón y permanece en emergencia nacional

Tiene 12 años y es de Picún Leufú

Bianca Quiroga Peyrano tiene 12 años, es oriunda de Picún Leufú, y atraviesa un momento crítico de salud. Desde el 29 de septiembre se encuentra internada en el hospital Italiano de Buenos Aires, donde fue intervenida quirúrgicamente por una cardiopatía congénita.

Tras la compleja intervención, el estado de la niña se agravó y actualmente permanece en emergencia nacional, a la espera de un trasplante de corazón, única alternativa terapéutica para preservar su vida. La situación mantiene en vilo a su familia y a toda la comunidad neuquina, que se ha movilizado para visibilizar su caso.

En este contexto, familiares y allegados impulsan una campaña de concientización bajo el lema “Hablemos de donación pediátrica”, con el objetivo de informar y sensibilizar sobre la importancia de la donación de órganos en niños y niñas. Desde el entorno de Bianca remarcan que la difusión es clave para generar conciencia y acompañamiento social en momentos donde cada gesto puede marcar la diferencia.

La donación pediátrica está contemplada en la legislación argentina y resulta fundamental para brindar oportunidades de vida a pacientes que, como Bianca, esperan un órgano compatible en situación de extrema urgencia.

Mientras continúa internada en terapia intensiva, la familia solicita el acompañamiento de la comunidad a través de la difusión responsable del caso, con la esperanza de que aparezca el corazón que permita a Bianca seguir viviendo.