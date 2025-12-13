Plaza Huincul: el teatro se convoca hoy con la obra Pavo Colonio

Estará a cargo de la Compañía Teatro del Sur, a partir de las 21.

Hoy se presentará la Compañía Teatro del Sur, oriund de Junín de los Andes, que ofrecerá al público la obra “Pavo Colonio”.

La propuesta está prevista para las 21 en el Centro Cultural Gregorio Álvarez del barrio Uno. La entrada es gratuita aunque el espacio es limitado a la capacidad de la sala.

La obra es de Andrés Rapaport y será interpretada por Andru Malagoli; Erny Tejera, Leo Díaz que están bajo la dirección de Guido Botí y la asistencia de Pablo Alfonso.

Se puede reservar las entradas al 299 409 7023, en la dirección de Cultura.