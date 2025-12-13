Felicitan a una flamante profesional

“Querida Agustina:” “En este día tan especial, desde el corazón del Centro Integral Patagónico y de toda tu familia: mamá, hermanos, tu abuela, tu tía, tu tío, tu primo, novio y familia.

“Querida Agustina:”

“En este día tan especial, desde el corazón del Centro Integral Patagónico y de toda tu familia: mamá, hermanos, tu abuela, tu tía, tu tío, tu primo, novio y familia de tu novio y todos los que te amamos, queremos abrazarte y felicitarte por haberte recibido como flamante PSICÓLOGA!!”.

“Sabemos cuánto esfuerzo, dedicación y amor pusiste en este camino”.

“Hoy celebramos no solo tu título, sino la gran profesional que estás llamada a ser”.

“Que esta nueva etapa esté llena de éxitos, de aprendizajes y de esa calidez que te hace única”.

“Con todo nuestro cariño FELICIDADES Y A BRILLAR!”