Este es el pronóstico para el sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó para hoy una jornada con cielo mayormente cubierto para el día.
La temperatura máxima de 24° Centígrados y la máxima de 5° Centígrados. El viento se presentará del oeste a 48 kilómetros con ráfagas de 58 kilómetros, a lo largo del día. Para la noche, rotará al sudoeste a 50 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad.
El cielo estará cubierto durante el día y por la noche se despejará.
Para el domingo se estima una máxima de 23° y la mínima de 6° y el cielo estará despejado.