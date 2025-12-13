Cutral Co: Avanza la obra de la nueva expendedora de combustibles

La nueva estación de servicios está situada a la vera sur de la Ruta 22, hacia la salida oeste.

La nueva expendedora de combustibles se ubica frente a la Ruta 22, hacia la salida oeste, cercana a la Bodega Cutral Co.

Este viernes, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, visitó los avances de la obra que funcionará las 24 horas y brindará servicio a vehículos, camionetas y camiones.

Al respecto, el jefe municipal expresó que “necesitábamos una estación de servicio grande. Este es un paso de camiones muy pronunciado y la estación está muy bien ubicada. Es una inversión totalmente privada. Estamos contentos porque confiaron en Cutral Co y así la ciudad seguirá creciendo”.

Agustín Cancio, representante de la firma Petrolera San Agustín S.A., empresa dueña de la estación de servicio, detalló que “la obra está prevista para finalizar en 16 meses. Tendrá 600 metros cuadrados construidos con shop, cocina, baños, vestuarios, y duchas”.

“Contará con ocho islas de surtidores: cuatro para autos y camionetas, y cuatro para diésel (camiones). En una segunda etapa, la estación de servicio contará con el servicio de GNC”, describió.