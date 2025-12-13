Copelco anunció un corte de energía para un sector de Cutral Co

Será el domingo de 6 a 10 horas.

Este domingo 14 de diciembre un sector de Cutral Co se verá afectado por un corte de energía eléctrica que se realizará para efectuar tareas de poda y mantenimiento.

La interrupción será desde las 6 hasta las 10 y afectará al sector comprendido entre: Eguinoa a JJ Valle y desde Ruta 22 al canal colector de crecidas.

Se verán afectados las y los usuarios de los barrios Ruca Quimey, Coopertiva en su totalidad. Parte del 25 de Mayo, en la franja comprendida entre Los Copihues hasta el canal colector de crecidas y desde Los Fresnos hasta Las Lengas.

Los usuarios singulares incluidos en el corte serán: CPEM N° 6; escuela N° 272; el Centro de diálisi, Gimnasio municipal; estación de servicios de YPF; Oficinas judiciales, Registro del Automotor; Juzgado Municipal de Faltas; banco Galicia; Arens. Panaderías: Cutral Co; La Artesana. Farmacias: Lincon; Norte; Global. Nativa S.A.; hotel Tortoricci; Industrial Eden; Petrogas; supermercados Coopertiva Obrera Pilmatun de Cutral Co.