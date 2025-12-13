Convocan a donantes de sangre para la última campaña en el hospital de Cutral Co

Durante todo el año, el sector de Hemoterapia lleva adelante una tarea de concientización para captar la mayor cantidad de donantes de sangre, en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co.
En este caso, integrantes del sector se preparan e invitan a las vecinas y vecinos que quieran colaborar donando sangre.
Es habitual que en esta época del año la demanda de sangre se incrementa por lo que el banco necesita reponer para garantizar el stock necesario ante alguna urgencia o emergencia.
Es por esta razón que se invita a quienes quieran colaborar con la donación de sangre, de cualquier grupo o factor que se acerquen hasta el hospital. Lo podrán hacer desde el lunes 15 hasta el viernes 19, desde las 7 hasta las 10.