Atardecer Feliz se quedó con el 1° puesto en los Juegos Culturales de Adultos Mayores

La agrupación de Plaza Huincul se consagró ganadora en la categoría de Danza Grupal.

Los Juegos Culturales de Adultos Mayores llegaron a su final y hubo más de 200 participantes de distintos puntos de la provincia. Atardecer Feliz resultó ganador en la categoría Danza Grupal.

Este evento, organizado por la secretaría de Deportes y Cultura, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Dirección provincial de Adultos Mayores, tuvo lugar en el Club BPN y reunió a representantes seleccionados previamente en las etapas regionales.

La jornada contó con la presencia de participantes de 25 localidades, entre ellas Plaza Huincul, Aluminé, Barrancas, Centenario, Chos Malal, Huinganco, Loncopué, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Zapala, entre otras.

Todos ellos llegaron a la instancia final luego de haber sido elegidos por el jurado en sus respectivas regiones.

Las disciplinas incluyeron Artes Visuales, Literatura, Danza en pareja y grupal, Música solista y Música grupal. Cada una ofreció un espacio para que personas mayores mostraran su trabajo y compartieran producciones desarrolladas durante el año.

El acto de cierre de la actividad, fue encabezado por la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, y la secretaria de Deportes y Cultura, María Fernanda Villone, quienes junto a los participantes disfrutaron de esta gran jornada artística.

“Los Juegos Culturales de Adultos Mayores continúan consolidándose como una política pública para promover la creatividad, la integración y la presencia activa de las personas mayores en la vida cultural de la provincia”, señaló la ministra Codermatz.

Por su parte, Villone sostuvo que “la Final de los Juegos Culturales de Adultos Mayores es una muestra del enorme potencial creativo que tenemos en cada rincón de la provincia. Ver a tantas personas reunidas, compartiendo su arte y fortaleciendo lazos, nos reafirma la importancia de seguir impulsando políticas públicas que garanticen espacios de participación y expresión para las y los mayores”.

El encuentro se destacó por su carácter participativo y el compañerismo entre los distintos grupos. Además de las presentaciones, la final funcionó como un punto de reunión que fortaleció los vínculos entre participantes, referentes culturales y equipos organizadores.