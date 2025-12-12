“Con profundo pesar, el C.P.E.M. N° 58, expresa sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestra estudiante Shirley Borquez, quien cursaba el 4° año en nuestra institución. Que su alma encuentre paz, y para su familia, amistades y compañeros consuelo y resignación”.
“Shirley Borquez Q.E.P.D.
Comunidad Educativa del C.P.E.M. N° 58
Shirley Borquez
QEPD
“Con profundo pesar, el C.P.E.M. N° 58, expresa sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestra estudiante Shirley Borquez, quien cursaba el 4° año en nuestra institución. Que su alma encuentre paz, y para su familia, amistades y compañeros consuelo y resignación”.