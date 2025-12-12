Seguirá detenida la acusada de amenazar a una fiscal, instigar un homicidio y vender droga en Plaza Huincul

Se trata de Suyai Contreras. La prisión preventiva, mientras avanza la investigación, será hasta febrero próximo.

El juez de Garantías Diego Chavarría Ruiz aceptó el pedido de la fiscalía local y prorrogó la prisión preventiva por cuatro meses para la imputada Suyai Contreras. La mujer está acusada por instigar un homicidio en Plaza Huincul; amenazar a una fiscal y por comercializar estupefacientes.

La información oficial dio cuenta que el fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Rodrigo Blanco solicitaron ayer que se mantenga la prisión preventiva de Suyai Contreras hasta el 15 de febrero de 2026.

Los funcionarios judiciales consideraron que los riesgos procesales que motivaron su detención no solo persisten, sino que se han agravado con el avance de las investigaciones y las nuevas circunstancias del caso.

Contreras está imputada en tres legajos por hechos cometidos en Plaza Huincul: uno por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de instigadora (cuya víctima fue Javier Charpentier); otro por tráfico y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, como organizadora; y un tercero por abuso de armas.

La fiscalía planteó que, frente a ese cuadro y a la inminencia de los juicios previstos para febrero, la continuidad de la prisión preventiva es la única medida eficaz para asegurar la comparecencia de la imputada y evitar maniobras que puedan afectar la investigación y el futuro debate.

Los fiscales tanto Liotard y Blanco recordaron que desde la primera solicitud de cautelares, el 13 de junio, se acreditó una alta expectativa de pena, una solvencia económica significativa vinculada a movimientos de dinero y bienes, y la ausencia de arraigo laboral, factores que, en conjunto, reforzaban el peligro de fuga.

Si bien en esa instancia, la jueza de Garantías Laura Barbé le impuso prisión domiciliaria, días más tarde, la fiscalía formuló cargos nuevamente, en este caso porque en el tiempo que estuvo en su vivienda, ofreció dinero, armas y un vehículo a cambio del homicidio de la fiscal que la estaba investigando.

A partir de ese momento pasó a cumplir prisión preventiva, por pedido del fiscal jefe y por orden de otro juez de Garantías.

El 15 de agosto, en la investigación por venta de drogas, se extendió por cuatro meses la prisión preventiva.

Prórroga de la detención

En la audiencia de ayer, Liotard argumentó que a ese contexto, ahora se suman otros antecedentes: una condena federal reciente dictada contra por infracción a la ley de estupefacientes y el producto de análisis de teléfonos celulares, que dan cuenta de maniobras de organización y distribución de droga en volúmenes relevantes.

En cuanto al riesgo de entorpecimiento, el fiscal jefe reiteró que en libertad la imputada podría influir sobre testigos, intervenir en la coordinación de actividades ilícitas o afectar el desarrollo del juicio.

“Los fundamentos que dieron lugar a la prisión preventiva no solo se mantienen: hoy son más sólidos”, indicó Liotard.

El representante del MPF también informó que evaluó el domicilio propuesto por la defensa para una eventual prisión domiciliaria, ubicado en Zapala, pero consideró que no reúne condiciones mínimas de seguridad.

Con ese contexto, el Ministerio Público insistió en que la prisión preventiva hasta el 15 de febrero es “proporcional, razonable y necesaria”, especialmente considerando que los juicios se realizarán en los primeros días posteriores a la feria judicial.

Tras escuchar a las partes, el juez Chavarría Ruiz convalidó el pedido del MPF y dispuso la prórroga de la prisión preventiva por cuatro meses.

Los otros imputados

Previo a tratar la prórroga de la detención de Contreras, los representantes de la fiscalía explicaron que en la investigación por venta de drogas aún resta concretar medidas de prueba: una pericia contable en trámite y el informe final de la apertura de tres teléfonos y el análisis posterior de ese material por parte de la División Antinarcóticos de la Policía.

En este sentido, solicitó extender el plazo para realizarlas hasta el 15 de febrero. Todas las partes estuvieron de acuerdo, por lo que el juez hizo lugar al planteo.

En contrapartida a lo solicitado respecto de Contreras, la fiscalía no pidió extender las medidas cautelares vigentes respecto del resto de las personas imputadas: M.G.A., T.L.A., G.L.M. y A.V, y anticipó que en esos casos se está trabajando en salidas alternativas al juicio.

Ante esa posición, el juez Chavarría Ruiz hizo lugar al pedido de la defensa pública, quien pidió el cese de la prisión domiciliaria que hasta ayer cumplió A.V.