Picún Leufú cumple 54 años aunque su historia se remonta a 143 años atrás

La primera fundación fue en 1882 pero hoy se recuerda la tercera fundación, en 1971

La localidad que hoy forma parte de la región Limay Medio, fue punto neurálgico de la estrategia del Ejército Argentino durante la Conquista del Desierto, pero decisiones geopolíticas le restaron relevancia hasta generaron que se mudara. Hoy se recuerda su segunda fundación.

Según Wikipedia, el coronel Enrique Godoy crea el Fortín Picún Leufú el 1 de diciembre de 1882. Al año siguiente, el 17 de diciembre de 1883, el mismo militar ya promovido al grado de general, decide renombrar la localidad por “Cabo Alarcón”, en homenaje al suboficial del Ejército, que durante las acciones militares llevadas a cabo contra los pueblos originarios de la región, murió durante una misión de correo.

La localidad contaba con escuela, un palomar militar, comisaría, registro civil/juzgado de paz, almacén de ramos generales, herrería, carpintería y fábrica de carros. Y era el paso obligado para ir hacia la cordillera.

Unos años despuçes, el pueblo se mudaría varios kilómetros del lugar donde estaba el fortín. Algunos testimonios atribuyen el traslado al problema de las frecuentes inundaciones que el área sufría. El 12 de diciembre de 1940 se considera la fecha de la segunda fundación del poblado, debido a la firma del decreto N.º 79.488 por parte del entonces Presidente de la Nación, Ramón Castillo. El pueblo constaba de 36 manzanas, sobre las cuales se encontraba el centro comunitario en solares donados por un particular de la zona.

En el nuevo emplazamiento se retomó la actividad rural pero con la construcción de la represa El Chocón, nuevamente tuvieron que mudarse. Luego de la expropiación realizada por Hidronor S.A. entre los años 1968 y 1969, el pueblo fue reubicado a unos 6 kilómetros al oeste del viejo emplazamiento, el 12 de diciembre de 1971, fecha que se celebra hoy.

“Picún Leufú cumple 54 años y lo celebramos destacando todo lo que lo convierte en un destino de naturaleza, aventura y cultura”, se expresó desde las redes sociales del gobierno de Neuquén y la Legislatura provincial.

Se destaca que el embalse Ezequiel Ramos Mexía abre la puerta a la pesca deportiva, los deportes acuáticos y los recorridos en kayak que revelan nuevas postales del lugar.

Y recomienda visitar el Cañadón del Zorro, que ofrece un viaje al pasado con fósiles y formaciones sorprendentes, mientras que los sitios arqueológicos cercanos mantienen viva la memoria de las culturas originarias.

Desde Cutral Co al Instante nos sumamos a la celebración de su historia y su resilencia. Feliz aniversario Picún Leufú.