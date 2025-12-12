Nelly cumplió su último de trabajo y la saludan sus compañeras

Querida Nelly:

Hoy, 12 de diciembre de 2025, es tu último día de trabajo y nos sale, antes que nada, decirte gracias. Gracias por tu entrega y por la huella que dejás en la Justicia de Paz de Cutral Co.

Sos una mujer que atravesó mucho y siempre siguió adelante. Mamá de cinco hijos, con esa fuerza tranquila de quien sostiene, acompaña y no se rinde. Y si algo te define, además de tu responsabilidad, es tu capacidad de escuchar de verdad: con paciencia, con empatía, con humanidad. Cada vecino que llegó al Juzgado se llevó algo tuyo: una mano amiga, una palabra que alivió, una orientación, una escucha sincera.

Después de 32 años en el Poder Judicial y más de 15 en la Justicia de Paz, empieza otra etapa. Y sabemos que vas a seguir siendo lo que siempre fuiste: una persona profundamente humana.

En lo personal, gracias por todo lo compartido: las risas, las discusiones, y ese “servicio de paz” que tantas veces hicimos juntas. Se te va a extrañar mucho.

Feliz jubilación, Nelly.

Con cariño,

Claudia y el equipo de la Justicia de Paz de Cutral Co (Vero, Aixa, Norma y Viviana).