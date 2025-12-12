Los mejores lugares para ver el Rally Neuquino en el zanjón

Segun 299 Deportes

Estuvimos recorriendo el tramo del Zanjón Colector y te dejamos cuales pueden ser una buena opción para ver el Rally Neuquino.

La ubicación de la primera foto es la pasarela que une el barrio Brentana y Centro Sur, muy cerca del barrio Peñi Trapun.

La segunda foto, se encuentra al oeste del puente de calle Roca. los vehículos pasan por debajo del puente.

La cuarta foto es el puente de calle Yrigoyen, donde los autos tienen un pequeño salto.

Por último una de las zonas más atractivas es una curva antes del puente de Eguinoa.