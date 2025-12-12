Libélula Púrpura realiza el último encuentro del año

Hoy por la tarde en el barrio Universitario

El grupo de autoayuda Libélula Púrpura, enfocado en el apoyo a familiares de pacientes con Alzheimer, ha convocado a una importante charla informativa que se realizará próximamente en el Barrio Universitario.

El encuentro se llevará a cabo el Viernes 12 de Diciembre. Las puertas abrirán para los asistentes de 17:30 a 19:30hs.

Lugar y Participantes Destacados

La jornada tendrá lugar en el Barrio universitario, específicamente en Plaza Huincul, siendo el punto de encuentro la calle Lago Quillen 84.

La charla contará con la participación y presencia de varios profesionales especializados, ofreciendo una plataforma para la consulta y el aprendizaje. Los asistentes podrán interactuar con la Lic. Florencia Pizurnia, el Dr. César Pérez, y la Auxiliar en Neurociencias (Aux Neuro.) Laura Pic.

Libélula Púrpura es un grupo de autoayuda fundamental para quienes enfrentan la realidad del Alzheimer en sus hogares, y es dirigido por Andrea Pereyra y Mariela Ibañez. Este tipo de encuentros son esenciales, actuando como un faro que ofrece apoyo emocional e información práctica para navegar la complejidad de la enfermedad.