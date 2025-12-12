Hubo disturbios tras el vuelco del camión con verdura en Plaza Huincul

Tras el vuelco de ayer, en la noche hubo intentos de saqueo del camión y enfrentamiento con la policía

La empresa propietaria de la mercadería que transportaba el camión que volcó ayer por la tarde, es de Zapala. Un par de horas después del incidente vial que se informó ayer, comenzó a recuperar la carga con otros camiones y personal propio.

Pero entrada la noche hubo un enfrentamiento entre las personas que permanecían en los alrededores del camión y los que recuperaban la carga. En principio fue verbal pero según la versión policial, en un momento el grupo de personas intentó avanzar sobre la mercadería para robarla y en ese momento “se utilizó escopetas con cartuchería de estruendo para que la gente retroceda”, dijo el comisario inspector Troncoso, de la DSI Cutral Co.

La policía explicó que su presencia no era para preservar la mercadería sino que existía un grave peligro de desplazamiento de acoplado que había quedado enganchado en el aire. “Por ello los propietarios contrataron una grúa y cuando se hacía el procedimiento para sostener la estructura del acoplado e impedir que se desprendiera, el gruísta recibió piedrazos de las personas que estaban alrededor”, dijo el comisario inspector. Entonces la grúa se retiró y luego llegó otra.

Había peligro para las personas que habían llegado de Zapala para recuperar la carga y para quienes estaban mirando, de curiosos y algunos con intenciones de robo.

“Es importante aclarar que no era mercadería en estado de abandono, los propietarios estaban en el lugar, rápidamente buscaron la manera de recuperarla, llamaron dos camiones de Zapala y personas para realizar el traspaso. Llevarse esa mercadería es un delito, hurto en poblado y en banda, es un delito calificado”, explicó Troncoso.

Pero más allá del hurto o robo, había posibilidades de que el acoplado se desprendiera y lesionara a alguna persona, de los que intentaban recuperar la verdura o de los que intentaban robarla.

“Hubo una mujer que se descompensó y fue trasladada al hospital, no quiso ser identificada por la policía, pero no hubo lesiones de gravedad ni se lamentaron víctimas”, mencionó Troncoso, tras el operativo.

El camión volcó el acoplado cuando el camionero tuvo que ir a la banquina por un desperfecto mecánico, aproximadamente a las 20, sobre la ruta 22 frente al supermercado La Anónima. Recién a las 2 de la madrugada, con otra grúa que aceptó llegar al lugar, pudieron poner el acoplado sobre sus ruedas para trasladarlo.