Entregaron mobiliario y electrodomésticos para dependencias policiales de Cutral Co

Fueron repartidos en diferentes comisarías y divisiones tanto de Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala.

Diferentes dependencias de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co y de Zapala, recibieron muebles, equipamiento y utensilios para mejorar las condiciones laborales del personal.

La medida forma parte del fortalecimiento logístico de la Policía del Neuquén. La entrega estuvo a cargo del director de Administración, comisario general Cristian Saez, quien encabezó la distribución en cada dependencia.

Para la comisaría 6° de Plaza Huincul se incorporó un microondas BGH de 20 litros, en tanto que la comisaría 15° recibió una pava eléctrica de 1,7 litros. La comisaría 42° de Villa El Chocón sumó un microondas, seis sillas de tela, dos escritorios y una heladera, mientras que la comisaría 9° de Picún Leufú fue equipada con dos ventiladores de pie, seis sillas tapizadas y una heladera.

En el destacamento Paso Aguerre se entregó un ventilador de pie y un escritorio, y la comisaría 14° recibió una pava eléctrica y un microondas.

Por su parte, la División Tránsito Plaza Huincul incorporó una pava eléctrica, un anafe a gas y un calefactor de 3500 calorías, mientras que la División Investigaciones Cutral Co recibió dos escritorios, seis sillas tapizadas, dos ventiladores de pie y dos pizarras blancas.

También se incorporaron bienes para otras dependencias: la división Adicionales Cutral Co recibió un microondas; la División Motorizada Cutral Co, un dispenser con conexión a red; y la división Criminalística Cutral Co, dos sillas tapizadas junto a reflectores de mano halógenos —uno de mayor tamaño y otro marca Spinit— destinados a tareas periciales.

El Comando Radioeléctrico Cutral Co ahora cuenta con una pava eléctrica, mientras que el Centro de Despacho y Monitoreo incorporó un teléfono fijo.

Las áreas operativas internas también fueron alcanzadas por el refuerzo: el Área Uno del Comando Radioeléctrico recibió un dispenser con conexión a red; el Área Dos, cinco sillas plásticas y un microondas; el Área Dos Sur, cuatro sillas plásticas, un dispenser y un microondas; y el Área Tres sumó una pava eléctrica, una cafetera eléctrica, un dispenser a red, cinco sillas plásticas y un microondas. Además, el Destacamento 500 Viviendas incorporó un microondas.

Finalmente, el Geop Cutral Co recibió una importante dotación compuesta por una pava eléctrica, un termotanque de 80 litros, cinco sillas tapizadas, cinco sillas plásticas, una heladera y un microondas, mientras que Asuntos Internos de Cutral Co incorporó un microondas para su base operativa.

Esta amplia entrega de mobiliario y equipamiento refleja el compromiso institucional con el bienestar del personal policial, favoreciendo el desarrollo de sus tareas cotidianas y fortaleciendo la infraestructura en dependencias de toda la región.

Para Zapala y alrededores, las entregas incluyeron escritorios, sillas, calefactores y equipamiento esencial para tareas administrativas y operativas.

La comisaría 27 recibió dos escritorios, ocho sillas tapizadas, un calefactor de 4000 calorías y dos matafuegos, mientras que la comisaría 34 incorporó dos escritorios, seis sillas plásticas y una biblioteca.

A su vez, en la comisaría 36 se sumó un escritorio, cuatro sillas tapizadas, una biblioteca, un aire acondicionado de 3500 frigorías y una pava eléctrica. También se reforzó a la División Tránsito de Las Lajas con un escritorio y a la División Operativa CREZA con dos sillas tapizadas y un ventilador.

La comisaría 26 fue equipada con seis sillas tapizadas, ocho luces de emergencia, un aire acondicionado de 3500 frigorías y dos matafuegos, mientras que la comisaría 40 incorporó un aire acondicionado de 3500 frigorías y un microondas.

Asimismo, la División Bomberos Zapala sumó una heladera y la División Logística de la misma ciudad recibió un escritorio y una biblioteca.