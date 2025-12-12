Desarticularon un kiosco narco que funcionaba en Zapala: demoraron a tres personas

Colaboraron para hacer el procedimiento los efectivos de antinarcóticos de Zapala y Cutral Co.

Tres personas fueron demoradas por su presunta vinculación a actividades relacionadas con la venta de estupefacientes. Se incautaron dosis de cocaína y marihuana, valuadas en un total de casi 11 millones de pesos.

Desde la Policía se informó que en los procedimientos trabajó el personal de la división Antinarcóticos de Zapala, de Cutral Co y Añelo.

En principio, se informó que hubo tres personas demoradas. De lo secuestrado, se estableció que fueron 5,5 gramos de cocaína distribuidos en 16 dosis, valuados en aproximadamente $720.000. Además de 254,81 gramos de cannabis sativa fraccionados en 509 dosis, con un valor estimado de $10.200.000; un arma de fuego calibre .380, teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento y alrededor de $600.000 en efectivo.

El procedimiento se hizo en el contexto de la desfederalización de la lucha contra el microtráfico.

La investigación, que demandó aproximadamente un mes de trabajo, permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes.

La pesquisa se inició a partir de denuncias anónimas realizadas mediante la App “Neuquén Te Cuida” y la plataforma “Denuncia Narco Web” del Ministerio Público Fiscal.

Con la autorización y supervisión de la Fiscalía Única de Coordinación y Jefatura Zapala, los efectivos llevaron adelante tareas de observación y seguimiento en tres domicilios, logrando reunir pruebas contundentes que confirmaron la comercialización de sustancias ilícitas.