Cutral Co: La muestra de fin de año del Ciart y Fobam salió a la calle

Como suele ocurrir, las expresiones artísticas se exhiben en la calle, frente al edificio.

Se realizó la muestra de fin de año del Centro de Iniciación Artística – Formación Básica Musical, CIART- FOBAM N° 1, en la tardel del jueves.

Se trata de esta propuesta educativa gratuita que actualmente cuenta con 420 alumnos. Profesores y estudiantes compartieron distintas presentaciones artísticas al aire libre, en un espacio abierto frente al edificio institucional, situado en Olascoaga, entre Yrigoyen y Perito Moreno.

Las interpretaciones incluyeron piezas en inglés y portugués, utilizando los instrumentos trabajados durante el año.

Además, hubo un stand de maquillaje artístico y niños y niñas intervinieron la calle con pintura, acompañados por sus familias, generando un espacio de encuentro y expresión.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, destacó la importancia de acompañar este tipo de propuestas culturales. “Es fundamental apoyar todas las expresiones culturales y muestras artísticas, especialmente en espacios como el CIART-FOBAM, donde participan personas de todas las edades, desde los más pequeños hasta adultos”, subrayó.

Por su parte, Ramiro Carrasco, director del centro, señaló que “para ingresar a la escuela no hay límite de edad. Aquí se puede aprender teatro, cerámica, artes plásticas, música y muchas otras actividades. Además, el próximo año se incorporarán clases de trombón, trompeta y violín”.