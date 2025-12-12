Cutral Co: cuál es la situación del sistema eléctrico para afrontar el verano

Hubo una reunión de trabajo entre el EPEN, proveedor provincial de energía eléctrica, la cooperativa Copelco y el municipio.

En una reunión de trabajo que permitió reunir a representantes del municipio cutralquense, de la cooperativa Copelco y el Ente Provincial de Energía Eléctrica, EPEN, sirvió para analizar cuál es la situación del servicio de cara al verano.

Se indicó que el encuentro tuvo como objetivo informar al municipio sobre las obras, mediciones y tareas planificadas para asegurar el suministro eléctrico durante el verano, así como definir acciones ante eventuales inconvenientes por altas temperaturas.

En este sentido, el Epen detalló las inversiones y mejoras que se verán reflejadas desde marzo de 2026. Copelco, por su parte, expuso las necesidades actuales y las obras realizadas para optimizar la distribución de energía a la comunidad.

En este sentido, el intendente Ramón Rioseco solicitó profundizar el trabajo colaborativo para garantizar energía a la comunidad y evitar interrupciones, además de planificar obras e inversiones durante los meses de menor demanda para llegar fortalecidos al próximo verano.

Al cierre, el jefe de Gabinete, Walter Mardones; el presidente del Epen, Mario Moya y la gerencia de Copelco, Pamela Lenember acordaron sostener una agenda abierta de trabajo y reuniones periódicas que fortalezcan la comunicación y el trabajo en equipo para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

Además, participaron el gerente Técnico, Jorge Ramo y de Copelco; y el ingniero Pablo Castro, junto a sus equipos técnicos. También participó el Órgano de Control Eléctrico Municipal.