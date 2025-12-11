Vigiladores del hospital de Cutral Co están de paro en reclamo del pago de plus

Es el bono que se les incluye en el salario por el ítem presentismo.

Los 55 trabajadores y trabajadoras que se desempeñan para la empresa Limit que cumple con tareas de vigilancia en el hospital de Complejidad Media y en los centros de salud de Cutral Co y Plaza Huincul.

Las guardias mínimas se mantienen con los vigiladores y vigiladoras eventuales que tiene la firma, según explicaron Daniel Herrera, del CTA Autónoma y el delegado Emiliano Centeno.

“Se decidió en asamblea empezar con un paro por la falta de pago que tienen. No los exponemos a los compañeros por ser eventuales, que están haciendo la cobertura”, aclaró Herrera.

“Les falta que les abonen el plus de presentismo que se ganó en el 2015 para todos los trabajadores que prestan servicio en salud como cocina, maestranza, camilleros. Perciben el bono y este mes no fue abonado”, subrayó Herrera.

“Vemos que la empresa nos plantean una problemática que vienen sosteniendo con el tema de pagos y facturaciones. Y nos preguntamos por qué en diciembre cuando tuvieron todo el año. La falta de actualizaciones y justo ahora. Más que nada el paro es por la bronca que siempre la misma historia en diciembre”, describió Herrera.

A su vez Centeno, dijo que “estamos esperando que la empresa nos dé una respuesta y veremos si van a pagar el aguinaldo si viene con lo mismo. Hoy está toda la situación complicada, por el porcentaje que representa es importante y estaba arreglado”.

En total, son 55. En el caso del hospital, son 11 por turno de ocho horas, cada uno. En los centros de salud, es uno por guardia y en el caso de Otaño, son dos por turno. La idea es que permanecerán con el paro hasta obtener alguna respuesta favorable.

Otros sectores:

El dirigente Herrera se refirió a la situación con camilleros (que son 20) y maestranzas (que son 100). En esta ocasión, no hay problemáticas con cocina porque se pudo equiparar el plus a los 25 trabajadores. Las empresas son Limit: seguridad y camilleros y CBS, maestranzas.

Para el caso de maestranza, Herrera indicó que hay conciliación obligatoria desde ayer por la tarde. De todos modos, explicó que hay otros temas pendientes y relacionados a las condiciones laborales de los vigiladores y vigiladoras, como el caso de las garitas, que no cuentan con sistema de refrigeración e indumentaria.