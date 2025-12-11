Se realizó la instancia final del programa Re-Creo

Estudiantes de Cutral Co y Plaza Huincul tuvieron una destacada participación luego de superar las etapas locales y regionales

Con la participación de más de 160 estudiantes de toda la provincia, se realizó en el Complejo Teatral Te.Ne.As de Neuquén la instancia final del programa Re-Creo. La jornada reunió producciones de música, danzas, artes visuales, artes escénicas y videominuto, y contó con la presencia de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, y la secretaria de Deportes y Cultura, María Fernanda Villone.

Estudiantes de Cutral Co y Plaza Huincul tuvieron una destacada participación luego de superar las etapas locales y regionales —una de ellas realizada en Plaza Huincul—. Jóvenes de Cutral Co sobresalieron en música grupal, mientras que Plaza Huincul aportó propuestas en música solista.

Codermatz destacó que Re-Creo “es un espacio para que las juventudes se expresen y conecten a través del arte”, mientras que Villone subrayó el compromiso del gobierno provincial para garantizar estas instancias de participación.

La edición 2024 reunió delegaciones de más de 20 localidades, consolidando a Re-Creo como una propuesta inclusiva y federal impulsada por los ministerios de Educación y de Juventud, Deportes y Cultura.