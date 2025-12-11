Sanciones para Pérfora y Pacífico tras suspensión

Todavia no se sabe cuando se juega

El encuentro suspendido entre el Club Social y Deportivo Pérfora y el Club Pacífico, que se detuvo a falta de 1:54 minutos para su finalización, ha generado una serie de fallos y sanciones por parte del Tribunal de Honor y Disciplina (HTD). El comunicado institucional emitido por Pérfora detalla las resoluciones adoptadas y fija la postura del club respecto a los hechos.

El Fallo Oficial

La decisión del Tribunal confirmó que no se le da por ganada la serie al Club Pacífico, a pesar de la solicitud presentada por dicha institución. El fallo incluyó sanciones para ambas instituciones involucradas en la suspensión del juego:

Sanción al Club Pacífico: La institución fue sancionada económicamente (10 AJC) debido a que la suspensión del partido se debió a su decisión unilateral e injustificada de abandonar el campo de juego, aun cuando existían garantías de seguridad. Sanción al Club Pérfora: El club fue sancionado con la obligación de jugar a puertas cerradas y una multa económica (10 AJC). Sanción a un Espectador: Se aplicó una sanción al espectador que arrojó la pelota al campo de juego.

Adicionalmente, el comunicado señala que el fallo del HTD no menciona ninguna lesión al jugador N°6 implicado en el incidente. También se certificó por escribana pública que no existieron agresiones con proyectiles u objetos en el vestuario visitante, ni afectación al estado de las ventanas.

La Postura del Club Pérfora

El Club Pérfora utilizó su comunicado para diferenciar la decisión oficial con su interpretación de los sucesos, reafirmando su compromiso con el juego limpio y las normas que rigen la disciplina.

La institución lamentó profundamente que un jugador que vistió su camiseta haya simulado una lesión para ser retirado en andas del campo con el solo fin de obtener una ventaja deportiva.

Finalmente, Pérfora anunció que, si considera que la resolución oficial “atenta contra la equidad deportiva o contradice fallos previos del mismo tribunal”, defenderán sus intereses utilizando los mecanismos reglamentarios correspondientes.