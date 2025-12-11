Rally Neuquino en Cutral Co: Caminos, mapas y horarios para el fin de semana

Toda la información para el fin de semana

En las últimas horas se conocieron los mapas para todas las pruebas especiales y también los horarios en los que comienza la acción el sábado y el domingo.

La actividad comienza el día viernes con la rampa simbólica se realiza frente al edificio municipal de Cutral Co a las 20 horas.

El sábado es el día de mayor actividad para los binomios, ya que se corren 6 pruebas especiales. te dejamos a que hora inicia cada uno de las pruebas especiales.

P.E 1 Zanjón – Puente Eguinoa inicio 9:18

P.E 2 Puesto Dinamarca – Molino inicio 09:41

P.E 3 Zanjón – Puente Eguinoa inicio 1:54

P.E 4 Puesto Dinamarca – Molino inicio 12:17

P.E 5 Parque Industrial – Texei inicio 15:45

P.E 6 Filidei – Cárcel inicio 16:08

El domingo, solo son dos pruebas especiales que se van a correr para definir a los ganadores restantes en cada categoría.

P.E 7 Laguna Colorada – Ruta 17 inicio 8:53

P.E 8 Ruta 17 Cárcel inicio 9:26

El parque de asistencia se encuentra en el parque de la ciudad en el oeste de Cutral Co.