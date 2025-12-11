Qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para este jueves una jornada con cielo mayormente despejado y hacia la noche se despejará completamente.
La temperatura máxima llegará a los 30° Centígrados y para la noche se espera una mínima de 18° Centígrados.
El viento se presentará del cuadrante sudoeste a 28 kilómetros con ráfagas de 40 kilómetros durante el día. Para la noche, rotará al oeste a 47 kilómetros con ráfagas de 59 kilómetros.
Para el viernes se pronostica viento con ráfagas que pueden llegar a los 84 kilómetros en la hora y la máxima de 26° Centígrados.