Plaza Huincul ofrece taller gratuito de Gastronomía Navideña

Habrá una versión para adultos y otra para niños, en diferentes horarios

La comunidad de Plaza Huincul se prepara para recibir una semana llena de sabores y oportunidades con el “Taller de Gastronomía Navideña y Emprendimiento”, organizado por la Subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul.

El curso intensivo se llevará a cabo del 15 al 19 de diciembre, ofreciendo una propuesta dual: la elaboración de platos especiales para la mesa navideña y la adquisición de herramientas esenciales para iniciar un microemprendimiento gastronómico durante las fiestas.

La iniciativa cuenta con inscripción gratuita, aunque los cupos son limitados. El taller está segmentado por grupos etarios, con el horario de 9 a 12 hs. destinado a adultos, y el horario vespertino de 18 a 21 hs. para niños.

Un programa completo: De la receta al marketing

El menú y los contenidos del taller han sido diseñados para cubrir aspectos culinarios y de gestión.

La jornada inaugural, el lunes, se centrará en la teoría de elaboración, el manejo de recetarios, las estrategias de marketing y la crucial planilla de costos.

El martes, los asistentes aprenderán a preparar salsas varias y un menú vegetariano.

El miércoles estará dedicado al importante tema del menú sin gluten (sin TACC) .

. El jueves, se abordará la preparación de ensaladas y el clásico vitel toné.

El taller culminará el viernes con la elaboración de arrollados, incluyendo opciones veggie, de pollo y de cerdo, además de la preparación de torre de fiambre y variedad de sándwiches.

El taller se dictará en las instalaciones de la Subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul, ubicada en Avenida del Libertador 517, en el barrio central.

Para consultas e inscripciones, los interesados deben comunicarse al teléfono 2995351518.