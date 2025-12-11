Plaza Huincul despide el 2025 con una presentación especial de la Misa Criolla

El próximo domingo 21 de diciembre

Plaza Huincul se prepara para vivir un cierre de año cargado de tradición y música. El próximo domingo 21 de diciembre, el Ensamble Vocal Huincul y la agrupación folclórica Hueney Mapu ofrecerán una velada especial en la que interpretarán la reconocida obra argentina Misa Criolla, de Ariel Ramírez.

La actividad tendrá lugar en el Pasaje César “Tucho” Pérez, desde las 21 horas, con entrada libre para toda la comunidad.

El concierto comenzará con presentaciones individuales de ambas agrupaciones. Por un lado, el Ensamble Vocal Huincul compartirá parte de su repertorio coral, mientras que Hueney Mapu hará un recorrido por las canciones más representativas de sus 40 años de trayectoria artística, homenaje que forma parte del marco conmemorativo que la banda viene realizando durante el año.