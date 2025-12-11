Mañana viernes es el último día de inscripción para la UTN FRN

La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Neuquén (UTN FRN), anunció que se encuentran abiertas las inscripciones para el cursado presencial de sus carreras en la extensión áulica de Plaza Huincul, con fecha límite hasta mañana viernes 12 de diciembre.

La propuesta académica contempla el dictado de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Química, dos carreras de alta demanda en la región y estratégicas para el desarrollo industrial y energético de la comarca. Además, se incorporará un seminario de apoyo para ingresantes, destinado a acompañar la transición de los estudiantes hacia la vida universitaria y reforzar los contenidos esenciales para el inicio de los estudios.

El inicio del ciclo lectivo está previsto para el 9 de marzo de 2026, fecha en la que comenzarán las cursadas presenciales.