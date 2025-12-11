Lifune define el calendario para el final del torneo

Así se juegan las últimas dos fechas

La Junta Directiva de la Liga de Fútbol del Neuquén (Lifune) ha informado la reprogramación de los encuentros correspondientes a la etapa final de la Categoría A y los cruces de Promoción. Estos ajustes buscan compatibilizar la carga intensa de partidos con los compromisos adquiridos en el Regional Amateur.

Cierre de la Fecha 20

El fixture de la fecha 20 se cerrará con la obligación de completar el encuentro entre Chañar y Deportivo Rincón el día miércoles 10 de diciembre.

Desarrollo de las Últimas Jornadas

La Fecha 21 se jugará el domingo 14 de diciembre según lo programado. Sin embargo, los equipos que participan en el Torneo Regional Amateur deberán postergar sus compromisos hasta el miércoles 17 de diciembre.

La Fecha 22 se disputará el sábado 20 de diciembre, con todos los partidos de la Categoría A programados para esa jornada. Existirán variantes en este cierre: los clubes Independiente, Alianza, San Patricio y Deportivo Rincón jugarán sus encuentros en simultáneo el martes 23 de diciembre.

Definición de la Promoción

Una vez finalizada la fase regular, se procederá con la Promoción. El partido de ida se ha fijado para el martes 23 de diciembre. La vuelta de la Promoción se disputará el sábado 27 de diciembre.

La Comisión Directiva ha comunicado que se reserva la potestad de efectuar ajustes al calendario ante cualquier circunstancia imprevista, con la obligación de informar a los clubes con la debida antelación.