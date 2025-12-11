La Orquesta de los Chicos despide el año con el último concierto 2025

Es esta noche, a partir de las 20:30 con entrada libre y gratuita.

Hoy, jueves 11, a partir de las 20:30 la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas finaliza su ciclo 2025 con el tradicional concierto de cierre anual.

La cita es en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, y la entrada como es habitual, es libre y gratuita.

El último concierto de este año permite a las y los integrantes de la Orquesta que dirige el maestro Marcelo Chevalier puedan compartir los conocimientos adquiridos a lo largo de este 2025. Y a la vez, despedir a aquellas chicas y chicos que egresan porque ya llegaron a los 18 años.

En esta ocasión serán Valen y Cande, quienes tendrán la oportunidad de compartir la última propuesta y podrán hacer la ejecución de una pieza como solistas. En el concierto habrá un repertorio variado que pasa desde las obras clásicas al cancionero latinoamericano, entre otras.

La entrada es gratuita y el concierto empieza puntualmente a las 20:30. Está invitada y compartirá la velada la cantante Ivi Inostroza.

La Orquesta de los Chicos como se la conoce fue creada en 2003. Desde entonces, son cientos las niñas, niños, adolescentes que pasaron por sus filas y algunos de ellos siguieron la formación terciaria y universitaria en música.

Cuando ingresan al proyecto, no es necesario contar con conocimientos previos de música ni tener un instrumento. Tanto la formación en el lenguaje musical como los instrumentos, se los entrega la propia Orquesta en la medida que avanzan en el aprendizaje.

La Orquesta cuyo coordinación general la lleva adelante Ailén Vazquez tiene el respaldo del municipio de Cutral Co, del ente Enim, de la FRN-UTN y la cooperativa Copelco.