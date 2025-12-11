Invitan a feria navideña en Cutral Co

El evento reunirá shows en vivo, sorteos y stands de emprendedores

Cutral Co se prepara para la Feria Navideña, un encuentro pensado para disfrutar en familia que se realizará este domingo 14 de diciembre, de 17:30 a 22, sobre la calle Alberdi 199–299.

El evento reunirá shows en vivo, sorteos, stands de emprendedores y diversas propuestas recreativas vinculadas a la temática navideña. La feria busca ofrecer un espacio de esparcimiento y, al mismo tiempo, promover la actividad de artesanos, productores y comercios locales en la previa de las fiestas.

La iniciativa está dirigida a vecinos de todas las edades, con la intención de generar un punto de encuentro comunitario durante la temporada festiva. Quienes deseen realizar consultas o recibir más información pueden comunicarse al 299 406 8176.