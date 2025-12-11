Histórica remontada: Petrolero Argentino ascendió al Federal 2026

Luego de ir abajo por 20 puntos

En una noche de básquetbol regional que culminó con una épica remontada, Petrolero Argentino de Plaza Huincul venció 88-85 al Club Plottier en el Juego 3 de la final por el ascenso al Torneo Federal 2026.

El partido decisivo se disputó en el estadio “El Histórico” de la ciudad de Plottier. A pesar de haber estado 20 puntos abajo en el transcurso del encuentro, Petrolero logró dar vuelta la desventaja en el cuarto final, asegurando su regreso al básquetbol nacional.

Desarrollo Cuarto por Cuarto

Primer Cuarto (Plottier 34 – Petrolero 24)

El encuentro comenzó con un intercambio rápido de puntos, destacando los triples tempranos de Mirko Safe para Plottier y Canales para Petrolero. La visita tomó una ventaja inicial de 12-10, pero el Club Plottier respondió con una ráfaga ofensiva, impulsada por Leandro Tapia y Angelo Zazo. Petrolero se mantuvo en el juego gracias a un doble de Chichín González asistido por Arias, y un triple importante de Arias. El primer período finalizó con Plottier arriba por 10 puntos.

Segundo Cuarto (Plottier 51 – Petrolero 37)

El equipo local continuó aumentando su dominio, llegando a obtener una máxima diferencia de hasta 18 puntos en un momento. La defensa de Plottier fue efectiva, mientras que su ataque se concentró en la pintura, con Casale y Tapia activos. El momento más destacado para Petrolero fue un doble y volcada de Matías Arias, que generó un descuento. A pesar de los esfuerzos de Petrolero, incluyendo un triple de Josko Agnik cerca del final, el marcador al descanso reflejó una diferencia de 14 puntos a favor del Club Plottier.

Tercer Cuarto (Plottier 71 – Petrolero 57)

La segunda mitad comenzó con Plottier manteniendo el control, llegando a tener una ventaja de 19 puntos (61-42). Sin embargo, Petrolero comenzó a recortar la distancia, apoyándose en el tiro de larga distancia. Martín Cárdenas, quien lideró la ofensiva de la visita en este periodo, anotó un triple para ponerse a 14 puntos. El cuarto estuvo marcado por la acumulación de faltas en Plottier, con Safe y Espinazi llegando a tres faltas, y Safe alcanzando su cuarta personal cerca del final.

Cuarto Cuarto (Petrolero 88 – Plottier 85)

El período final fue dramático y decisivo. La visita arrancó fuerte con un triple de Atencio. El desarrollo se complicó para Plottier con la salida de Mirko Safe por cinco faltas. Petrolero capitalizó, acercándose a nueve puntos. El Club Plottier sufrió la descalificación de Angelo Zazo por falta antideportiva y la acumulación de la quinta falta de Leandro Tapia, el goleador del partido, en la recta final. Con el partido cerrado, Matías Arias convirtió dos lanzamientos libres cruciales, poniendo a Petrolero a solo seis puntos (85-79) con 1:27 restantes. La jugada que definió el ascenso se produjo con 8.3 segundos en el reloj, cuando Josko Agnik encestó un triple que puso a Petrolero arriba 86-85. Finalmente, Martín Cárdenas selló el marcador con lanzamientos libres.

Petrolero Argentino recupera así su lugar en el Torneo Federal a partir de 2026. El Club Plottier, a pesar de la derrota, tendrá una oportunidad adicional en un repechaje contra Biguá.