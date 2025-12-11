Habrá clínica de Jazz y show en vivo en la Casa de Historia de Cutral Co

Cultura de Cutral Co anunció una nueva propuesta para este sábado 13 de diciembre, cuando la Casa de Historia será sede de una jornada dedicada íntegramente al jazz, con clínicas formativas y un espectáculo musical en vivo, a cargo del Trío Clase Única.
La actividad comenzará a las 17 y se extenderá durante toda la tarde. Se dictarán tres clínicas abiertas al público, programadas para las 17, 18 y 19 horas, orientadas a jóvenes y adultos interesados en introducirse o profundizar en el género.
Como cierre de la jornada, el Trío Clase Única ofrecerá un show en vivo, con repertorio propio y clásicos del jazz, en un formato pensado para todo público.
Las inscripciones para las clínicas se realizan de 8 a 12 en la Casa de Historia. La propuesta es libre y gratuita y está destinada a personas a partir de los 12 años. Para consultas o información adicional, se encuentra disponible el correo electrónico culturacco@gmail.com.