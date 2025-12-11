Habrá charla informativa para familiares de pacientes con Alzheimer en Plaza Huincul

Este viernes 12 de diciembre se llevará a cabo en Plaza Huincul una charla informativa destinada a familiares y cuidadores de personas que viven con Alzheimer. La actividad se desarrollará de 17:30 a 19:30 en el Barrio Universitario, en la sede ubicada en Lago Quillén 84.

La jornada es organizada por el grupo de autoayuda a familiares de pacientes con Alzheimer, Libélula Púrpura, un espacio comunitario de acompañamiento dirigido por Andrea Pereyra y Mariela Ibañez, que trabaja en la contención y orientación de quienes afrontan el desafío cotidiano del cuidado.

La propuesta contará con la participación de diversos profesionales: la Lic. Florencia Pizarnia, el Dr. César Pérez y la auxiliar en neurociencias Laura Pic, quienes brindarán herramientas para comprender las distintas etapas de la enfermedad, estrategias de cuidado y pautas para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.