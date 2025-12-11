Entregaron mobiliario y equipamiento para dependencias policiales de la región

Aporte de equipamiento a unidades de Cutral Co y Plaza Huincul

En el marco del plan de fortalecimiento logístico de la Policía del Neuquén, distintas unidades dependientes de la Dirección Seguridad Zapala y de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co recibieron nuevo mobiliario, equipamiento y utensilios destinados a mejorar las condiciones de trabajo del personal. Las entregas estuvieron encabezadas por el director de Administración, comisario general, Cristian Sáez, quien supervisó la distribución en cada dependencia.

Refuerzo para unidades de Zapala y alrededores

En la ciudad de Zapala y zonas cercanas se entregaron escritorios, sillas, calefactores, aires acondicionados, bibliotecas, luces de emergencia, matafuegos y distintos elementos de uso cotidiano.

Entre las dependencias beneficiadas se encuentran:

Comisaría 27: dos escritorios, ocho sillas tapizadas, un calefactor de 4000 calorías y dos matafuegos.

Un conjunto igual de amplio se distribuyó en dependencias de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co:

Otras áreas operativas también fueron reforzadas:

dispenser conectado a red. División Criminalística Cutral Co: dos sillas tapizadas y reflectores halógenos de mano, uno de mayor tamaño y otro marca Spinit.

En el Comando Radioeléctrico Cutral Co también hubo mejoras:

El Área Uno sumó un dispenser; el Área Dos, cinco sillas plásticas y un microondas; el Área Dos Sur, cuatro sillas plásticas, un dispenser y un microondas; y el Área Tres, una pava eléctrica, una cafetera eléctrica, un dispenser, cinco sillas plásticas y un microondas. El Destacamento 500 Viviendas incorporó un microondas.

Importante dotación para GEOP y Asuntos Internos

Uno de los refuerzos más significativos fue destinado al GEOP Cutral Co, que recibió una pava eléctrica, un termotanque de 80 litros, cinco sillas tapizadas, cinco sillas plásticas, una heladera y un microondas.

Por su parte, Asuntos Internos Cutral Co sumó un microondas para su base operativa.