El día del tango se celebra con la Típica Splendid y el pianista Mateo Romero en Cutral Co

Hoy, 11 de diciembre se recuerda el día nacional del tango. Para celebrar esta fecha tan importante para la música ciudadana habrá una propuesta con música en vivo y espacio para bailar.
Desde el municipio cutralquense se hizo la invitación a la Casa de la Historia, lugar donde los amantes del dos por cuatro podrán disfrutar no solo de la música en vivo, sino que podrán bailar, a partir de las 20.
Además, la velada estará amenizada con los DJs Hugo y Gabriel; la orquesta Típica Splendid y con el artista invitado Mateo Romeo, quién ejecuta el piano. Esta actividad es con entrada gratuita.