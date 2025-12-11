Cutral Co rematará 26 vehículos de su flota municipal

Será al contado y al mejor postor. Se trata de vehículos que forman parte del parque automotor.

El municipio cutralquense llevará adelante un remate público de 26 unidades que formaban parte de la flota municipal y que ya no cumplen las funciones en las diferentes áreas. Será el próximo 18 de este mes, a las 12, en el salón de Acuerdos Américo Verdenelli.

Se informó que el remate público tendrá las siguientes coniciones: con base, al contado y al mejor postor, en el estado en que se encuentran y exhiben.

El remate estará a cargo del martillero público Néstor Cubitto, matrícula 6 del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia del Neuquén.

Las bases e informes se pueden visitar en www.remates-cubitto.com. En total, son 26 las unidades y entre ellas hay camionetas, motocicletas, automóviles, furgones, casilla autoportante, caja compactadora. Los modelos van desde 1998 hasta 2011.

Se informó que el pago podrá realizarse en efectivo, transferencia bancaria o depósito bancario

a nombre de la Municipalidad de Cutral Co. El 10 % de la comisión a faor del martillero y a cargo del comprador en el acto del remato.

La exhibición de la unidaes será el día antes, el 17 de diciembre desde las10 hasta las 12 en el predio situado en Conquista del Desierto y Manuel Sabio, y dos horas antes de la subasta. Hay uno solo que se encuentra en la planta de residuos.

La persona que esté intersada a participar se debe presentar con el DNI en el día del remate.

El remate de las unidades está autorizado por la ordenanza aprobada a fines de noviembre por el Concejo Deliberante de Cutral Co.