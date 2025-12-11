Cutral Co, el EPEN y Copelco coordinan acciones para garantizar el suministro eléctrico en verano

Con el objetivo de analizar el estado del sistema eléctrico local y coordinar acciones de cara a la temporada de altas temperaturas.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, encabezó una reunión de trabajo con autoridades del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y de la Cooperativa Copelco, con el objetivo de analizar el estado del sistema eléctrico local y coordinar acciones de cara a la temporada de altas temperaturas.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el presidente del EPEN, Mario Moya; el gerente técnico del organismo, Jorge Ramos; y por parte de Copelco, su gerente general, Pamela Lenember, y el Pablo Castro, además de equipos técnicos y representantes del Órgano de Control Eléctrico Municipal.

Durante la reunión, el EPEN presentó un informe con las obras, mediciones y tareas programadas para mejorar la capacidad del sistema. Las autoridades adelantaron que las inversiones y mejoras estructurales comenzarán a impactar en marzo de 2026, con el objetivo de fortalecer la infraestructura provincial.

Copelco expuso las necesidades actuales de la red local y las obras ejecutadas recientemente para optimizar la distribución eléctrica en los barrios de la ciudad, en un contexto de creciente demanda energética.

El intendente Rioseco pidió profundizar el trabajo conjunto entre los organismos para minimizar riesgos de interrupciones y planificar obras durante los meses de menor consumo, lo que permitiría llegar a la próxima temporada estival con un sistema más robusto.

Como resultado del encuentro, el jefe de Gabinete, las autoridades del EPEN y la gerencia de Copelco acordaron mantener una agenda abierta, con reuniones periódicas y canales de comunicación permanentes para mejorar la coordinación y elevar la calidad del servicio eléctrico en Cutral Co.