Se celebró el 32° Aniversario del Taller Esperanza de Cutral Co

La celebración reunió a operarios, familias, personal del establecimiento y autoridades municipales

El Taller Esperanza conmemoró este miércoles su 32° aniversario con un acto cargado de emoción y sentido comunitario en el Salón Mutual Policial. La celebración reunió a operarios, familias, personal del establecimiento y autoridades municipales, quienes acompañaron una tarde dedicada a poner en valor el trabajo, la autonomía y el desarrollo de las personas que integran la institución.

La jornada incluyó presentaciones artísticas realizadas por los propios operarios y el equipo técnico. El grupo “Manos que Crean” compartió una intervención artística, mientras que otro grupo presentó una interpretación en Lengua de Señas de la canción “Celebra la Vida”, gesto que fue especialmente celebrado por los presentes. Como es tradición, no faltó el corte de la torta elaborada por el sector de Panadería del taller.

El intendente Ramón Rioseco participó del encuentro junto a la directora del Taller, Sandra Allende, y la secretaria de Desarrollo Social, Mirta Culliqueo. En su mensaje, Rioseco destacó la importancia del espacio:

“Hoy festejamos la vida y la inclusión. El Estado tiene que estar presente para poner en el centro a las personas, acompañando con amor, respeto y compromiso. Este Taller demuestra todos los días que con apoyo y oportunidades se construyen proyectos reales y una comunidad más justa.”

Por su parte, Allende valoró el trabajo que se realiza en los cuatro sectores productivos —Panadería, Aparado, Sellado y Polietileno— donde actualmente se acompaña a 50 operarios.

“Nuestro objetivo es que la sociedad los conozca, valore sus capacidades e impulse su inclusión”, señaló.