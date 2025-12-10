Realizan una jornada de promoción y prevención de la salud en Sauzal Bonito

Organizada por las Residencias del Hospital VI de Cutral Co y Plaza Huincul.

Este viernes 12 de diciembre se desarrollará en Sauzal Bonito una amplia Jornada de Promoción y Prevención de la Salud, organizada por las Residencias del hospital VI de Cutral Co y Plaza Huincul. Las actividades se llevarán a cabo entre las 9 y las 14 horas en el gimnasio municipal y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

La propuesta apunta a fortalecer hábitos saludables, brindar controles y acercar herramientas de bienestar a toda la comunidad bajo el lema “Cuidarnos es una forma de querernos”.

Durante toda la mañana, vecinas y vecinos podrán recorrer distintos stands donde profesionales de diversas áreas ofrecerán consejería, talleres y actividades para todas las edades.

En el área de Nutrición, se brindará información sobre alimentación saludable en todas las etapas de la vida y el Banco de Leche Humana ofrecerá consejería en lactancia, además de difundir la importancia de la donación de leche materna.

Desde Tocoginecología, se acercarán métodos anticonceptivos, test de HPV y PAP, educación sexual y controles preventivos. También habrá un espacio de Salud Mental, con una jugoteca comunitaria y actividades destinadas a promover el bienestar emocional.

El servicio de Pediatría trabajará sobre crianza y pautas saludables para la infancia, mientras que Kinesiología dictará un taller de prevención del dolor crónico y movilidad para reducir el sedentarismo. En tanto, el área de Epidemiología realizará pruebas rápidas para la detección de ITS y entregará material informativo.

Enfermería ofrecerá dos talleres: uno de RCP básico para toda la comunidad, a las 11:00, y otro de RCP neonatal, a las 12:00. Previamente, a las 10:00, se desarrollará el taller de Kinesiología. La jornada es abierta y gratuita.