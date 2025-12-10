Realizan colecta navideña en el Parque Este de Cutral Co

Para facilitar las donaciones, los voluntarios se ofrecen a retirar las golosinas a domicilio

La comisión vecinal del barrio Parque Este de Cutral Co lanzaron una campaña solidaria destinada a reunir golosinas que serán distribuidas entre los niños y niñas de la zona durante la celebración de Navidad.

La iniciativa, organizada por vecinos del sector, busca repetir una acción que en años anteriores tuvo una fuerte participación comunitaria.

Para facilitar las donaciones, los voluntarios se ofrecen a retirar las golosinas a domicilio, por lo que quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 299-5882157.

La campaña permanecerá activa durante los próximos días, y se espera alcanzar la cantidad necesaria para cubrir la demanda de todas las familias del barrio.