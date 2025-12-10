Plaza Huincul celebró el segundo Encuentro de Newcom “La Amistad”

La jornada reunió a equipos de adultos mayores de la ciudad y la región

Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul llevó adelante el segundo Encuentro de Newcom “La Amistad”, una propuesta organizada junto a la asociación civil Atardecer Feliz y la Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana de la Provincia de Neuquén. La jornada reunió a equipos de adultos mayores de la ciudad y la región, con el objetivo de compartir, disfrutar y fortalecer los vínculos a través de la actividad física.

Participaron los equipos Atardecer Feliz, La Comarca, Las Magnolias, el Círculo Policial de Neuquén y dos equipos de las Escuelas Municipales de Plaza Huincul. A lo largo del encuentro se desarrollaron partidos recreativos que pusieron en valor la integración social, el compañerismo y la importancia de generar espacios deportivos inclusivos para las personas adultas mayores.