Liliana García Costa

Recordatorio

10/12/2006 – 10/12/2025

Hace 19 años partió Liliana García Costa. Tenía 50 años entonces. En ese tiempo que dedicó a su labor periodística en Cutral Co y Plaza Huincul logró afianzarse y ser reconocida, en especial, entre los sectores de la comunidad más desprotegidos que iban hasta las puertas del Canal 2, para aparecer en El Noti y hacer así visible sus problemas. A través de su trabajo logró hacer conocer a todo el país lo que ocurría en los momentos más difíciles para las dos ciudades: el asesinato de Omar Carrasco y las puebladas de 1996 y 1997.

Te recordamos como siempre, Rubia. Ceci y Andre.