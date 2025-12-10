La escuela de Challaco solicita donaciones de tambores para construir lagunas artificiales

Destinadas a los gansos y patos que conviven en el establecimiento.

La escuela primaria Nº 176 de Challaco lanzó un pedido solidario a la comunidad con el objetivo de conseguir tambores plásticos que permitan ampliar las lagunas artificiales destinadas a los gansos y patos que conviven en el establecimiento.

Según informaron desde la institución, las altas temperaturas registradas en los últimos días provocaron que las pequeñas lagunas existentes resulten insuficientes para que las aves puedan refrescarse, nadar y mantenerse en buenas condiciones. Por este motivo, docentes y directivos impulsaron una campaña para recolectar recipientes grandes, similares a los utilizados en industrias o chacras, que luego serán reacondicionados como nuevos espacios de agua.

Quienes puedan colaborar con la donación de tambores plásticos —en buen estado y preferentemente de gran capacidad— pueden comunicarse al número de WhatsApp 299 657 4466.