Hijos y hermano de Mabel López pidieron justicia por su femicidio

Mabel tenía un hijo de 17 años y otro de 12, que se quedaron con su hermano

En la tarde de ayer martes, la familia de Mabel López Fernández se reunió junto a seres queridos, amigos y amigas, comunidad en general para distribuir folletos y reclamar justicia.

El hijo de Mabel, en silencio, portó un cartel en el que pidió que la voz no se acalle y que el responsable de su muerte esté preso hasta el juicio.

Mabel estaba en pareja con Alcides Reyes. Según la acusación, el domingo 9 de noviembre por la mañana el imputado obligó a descender a los otros dos ocupantes de la camioneta en la que viajaban y, acto seguido, aceleró el vehículo hacia un barranco, provocando que la mujer cayera al vacío dentro del rodado. La víctima resultó gravemente herida y murió mientras era trasladada al hospital de Zapala.

De acuerdo con la formulación de cargos, los hechos se originaron el día anterior, en Moquehue, donde la pareja y dos trabajadores se encontraban alojados en una cabaña mientras realizaban tareas de albañilería. Esa noche, tras ingerir alcohol, A.R. agredió físicamente a la mujer, golpeándola en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

Ella huyó pero él la encontró, la obligó a subir a la camioneta y luego generó el vuelco con clara intención de matarla.

La defensa de Reyes pidió la prisión domiciliaria pero la familia resiste esa posibilidad porque consideran que tiene los medios para huir y desaparecer en el extranjero.